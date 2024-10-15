GRASSLEY SAYS FEMA HAS SUFFICIENT FUNDING FOR DISASTER RELIEF

SOME DEMOCRATS ARE CALLING FOR CONGRESS TO RETURN FROM ITS RECESS TO ENACT EMERGENCY LEGISLATION THAT WOULD PAY FOR ADDITIONAL RELIEF FOLLOWING THE TWO RECENT HURRICANES THAT CAUSED SIGNIFICANT DAMAGE IN SEVERAL SOUTHERN STATES.
REPUBLICAN IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE’S CONFIDENT THERE’S SUFFICIENT FUNDING IN PLACE TO HANDLE THE DISASTERS.
CGFEMA1 OC…… “MONEY AVAILABLE” :17
FEDERAL LAWMAKERS ARE SCHEDULED TO RETURN TO BUSINESS NOVEMBER 12TH.
GRASSLEY SAYS -IF- THEY’RE CALLED BACK, HE’D GO, BUT DOESN’T THINK SUCH ACTION IS NECESSARY.
THE ADEQUACY OF FEMA’S RESPONSE TO THE HURRICANES IS THE SUBJECT OF MUCH DEBATE AMONG THE PRESIDENTIAL CANDIDATES, BUT GRASSLEY SAYS HE THINKS THE AGENCY IS DOING WHAT IT’S SUPPOSED TO DO.
CGFEMA2 OC……..”ON THE GROUND” :13
IOWA HAS HAD ITS SHARE OF TERRIBLE WEATHER EVENTS THIS YEAR, TOO, AND GRASSLEY SAYS FEMA’S RESPONSE IN IOWA TO DEADLY TORNADOES AND HISTORIC FLOODING WAS UP TO PAR.
CGFEMA3 OC…… “HERE IN IOWA” :15
IN ADDITION TO THE BILLIONS IN DAMAGE FROM THE TWO HURRICANES COMING 13 DAYS APART, HELENE KILLED AT LEAST 250 PEOPLE IN SEVEN STATES, WHILE MILTON IS BLAMED IN 14 DEATHS IN FLORIDA.
File photo/Radio Iowa