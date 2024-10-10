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HURRICANES TAKE TOLL ON NATION’S BLOOD SUPPLY

By
Woody Gottburg
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LIFESERVE BLOOD CENTER HAS ANNOUNCED ITS PLAN TO SEND BLOOD PRODUCTS TO AREAS IMPACTED BY HURRICANE MILTON.

SPOKESPERSON SHAY WILLIS SAYS THEY SENT ONE SHIPMENT BEFORE THE HURRICANE STRUCK:

MILTON1 OC……..ADDITIONAL NEED. :12

THE DONATION AIMS TO SUPPORT REGIONS ALREADY FACING A CRITICALLY LOW BLOOD SUPPLY DUE TO HURRICANE HELENE.

SHE SAYS BLOOD SUPPLIES ARE SCARCE HERE IN IOWA AND MUCH OF THE COUNTRY:

MILTON2 OC…….GIFT OF LIFE. :18

LIFESERVE IS NOW URGING IOWANS TO DONATE BLOOD TO HELP REPLENISH LOCAL RESERVES.

INFORMATION ON HOW TO DONATE IS AVAILABLE ON THE LIFESERVE BLOOD CENTER’S WEBSITE.

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