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FALL FEST EVENTS TO TAKE PLACE AROUND SIOUX CITY

By
Woody Gottburg
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FALL FEST ACTIVITIES WILL TAKE PLACE IN SIOUX CITY THIS SATURDAY AND SUNDAY.

CITY SPOKESPERSON ANNE WESTRA SAYS IT’S THE 12TH YEAR FOR THE FALL-THEMED LOCAL EVENTS:

FALLFEST3 OC……….SORT OF THING. :17

WESTRA SAYS THERE ARE ALSO EVENTS INCLUDING PUMPKIN DECORATING, HAYRACK RIDES, GAMES, HIKES, COSTUME CONTESTS, READERS’ THEATRE, A HAUNTED HOUSE, CAMPFIRE COOKING, CRAFTS, AND PRIZES AT SEVERAL CITY VENUES:

FALLFEST4 OC…….ALWAYS FUN TOO. :21

THERE ARE SPORTING EVENTS TOO, INCLUDING THE SIOUX CITY MUSKETEERS GIVING AWAY A PAIR OF TAYLOR SWIFT CONCERT TICKETS AT THEIR SATURDAY EVENING GAME, AND OF COURSE COLLEGE FOOTBALL GAMES:

FALLFEST5 OC…..THE EVENTS TAB. :17

THERE’S ALSO LIVE MUSIC AT THE HARD ROCK CASINO, WHICH IS OFFERING $10 DOLLARS OFF ON TICKETS.

ON SUNDAY, CONE PARK IS ALSO HOSTING A VARIETY OF EVENTS TOO.

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