AUTHORITIES IDENTIFY PILOT OF FATAL NORFOLK PLANE CRASH

POLICE IN NORFOLK, NEBRASKA HAVE IDENTIFIED THE PILOT WHO DIED IN THE CRASH OF A SINGLE ENGINE PLANE
MONDAY NIGHT JUST AFTER TAKING OFF FROM THE KARL STEFEN AIRPORT.
37-YEAR-OLD PHILLIP K. WIDNER FROM BEDFORD, TEXAS WAS THE LONE OCCUPANT IN THE TWIN ENGINE BEECH C99 THAT CRASHED ABOUT ONE-HALF MILE SOUTH OF THE RUNWAY.
AUTHORITIES SAY WIDNER WORKED FOR AMERIFLIGHT AND WAS DELIVERING PACKAGES TO OMAHA.
HE HAD LANDED AT THE AIRPORT AT 7:09 P.M. AND DEPARTED AT 7:35 P.M.
THERE WERE SEVERAL WITNESSES TO THE ACCIDENT.
FEDERAL AVIATION AUTHORITIES ARE INVESTIGATING THE CAUSE OF THE CRASH.
Norfolk Airport Authority file photo