RISE GRANTS APPROVED FOR ROCK VALLEY & SIOUX CENTER

THE STATE TRANSPORTATION COMMISSION HAS APPROVED A CHANGE TO A STATE PROGRAM USED TO HELP COMMUNITIES BUILD ROADWAYS FOR BUSINESS DEVELOPMENT.
THE D-O-T”S DEB ARP SAYS THE CHANGE ALLOWS THE REBUILD IOWA’S SOUND ECONOMY OR RISE PROGRAM TO BE USED TO RELOCATE BUSINESSES IN DISASTER AREAS.
RISE10 OC……..:WITH AN APPLICATION” :13
THE FIRST PROJECT UNDER THE NEW DESIGNATION WAS APPROVED FOR ROCK VALLEY:
RISE11 OC…..LIGHT INDUSTRIAL PURPOSES” :12
ARP SAYS ROCK VALLEY HAS MULTIPLE LETTERS OF INTEREST FROM LOCAL BUSINESSES IMPACTED BY THE FLOODING, LOOKING TO RELOCATE WITHIN THE COMMUNITY.
THE COMMISSION APPROVED NEARLY ONE-POINT-FIVE MILLION DOLLARS FOR ROCK VALLEY, WHICH IS 70 PERCENT OF THE PROJECT.
THE TRANSPORTATION COMMISSION ALSO APPROVED SOME REGULAR RISE FUNDING.
SIOUX CENTER WAS APPROVED FOR A ROADWAY TO HELP A BUSINESS EXPANSION.
RISE12 OC……..TEN YEARS” :14
THIS PROJECT IS ANTICIPATED TO BE COMPLETED BY JULY 2026.