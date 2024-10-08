IOWA RED CROSS VOLUNTEERS READY FOR MORE HURRICANE RELIEF

A REGION ALREADY BATTERED BY SEVERE STORMS THIS SEASON IS PREPARING FOR ANOTHER MAJOR HURRICANE TO HIT WEDNESDAY, AND AMERICAN RED CROSS VOLUNTEERS FROM IOWA ARE IN PLACE TO HELP EVACUEES TAKE SHELTER FROM THE ANTICIPATED WINDS, RAIN AND FLOODING.
JOSH MURRAY, SPOKESMAN FOR THE AGENCY’S NEBRASKA-IOWA REGION, SAYS A FEW DOZEN IOWANS LEFT MORE THAN A WEEK AGO TO HELP IN THE RECOVERY FROM THE FIRST BIG STORM.
STORMVOL1 OC……..COME WITH THAT” :16
IT’S BEEN MORE THAN A CENTURY SINCE A CATEGORY 5 HURRICANE HIT TAMPA BAY, WHICH IS ONE OF THE NATION’S FASTEST-GROWING METRO AREAS WITH MORE THAN THREE MILLION RESIDENTS.
STORMVOL2 OC………GONNA’ NEED MORE” :17
MILTON IS A VERY LARGE STORM SYSTEM AND AS FLORIDA INTERSTATES CLOG UP WITH EVACUEES, HOTELS TO THE NORTH AND SOUTH ARE BOOKING UP, AND RED CROSS SHELTERS WILL LIKELY BE IN HIGH DEMAND.
MURRAY SAYS IT’S A DELICATE GUESSING GAME AS TO WHERE TO OPEN SHELTERS SO FLEEING FLORIDIANS DON’T HAVE TO TRAVEL TOO FAR, VERSUS BEING TOO CLOSE TO THE STORM’S FURY FOR SAFETY’S SAKE.
STORMVOL3 OC…….. “THEM TO GO” :21
IOWANS WHO WOULD LIKE TO HELP THE RED CROSS TO HELP OTHERS CAN CALL 1-800-RED CROSS, OR VISIT REDCROSS-DOT-ORG.
YOU CAN ALSO TEXT THE WORD “HELENE” TO 90999 TO MAKE A DONATION.
RADIO IOWA