SIOUX CITY TO HONOR FALLEN FIREFIGHTERS

SIOUX CITY FIRE RESCUE WILL CONDUCT A PUBLIC CEREMONY TO HONOR ITS FALLEN FIREFIGHTERS THIS (FRIDAY) AFTERNOON IN THE CITY COUNCIL CHAMBERS.
THE CEREMONY HONORS THE 12 FIREFIGHTERS WHO MADE THE ULTIMATE SACRIFICE WHILE SERVING AND PROTECTING THE CITY OF SIOUX CITY AND ITS CITIZENS.
THE FIRST FIREFIGHTERS TO DIE IN THE LINE OF DUTY WERE LAWRENCE SHANLEY IN 1884 AND WILLIAM T.J. SCHERER IN 1885.
THE MOST RECENT WERE KIRK WICKER AND MICHAEL JOHNSON WHO DIED BATTLING THE HEN HOUSE FIRE ON WEST 7TH STREET BACK IN 1982.
PUBLIC SEATING WILL BE AVAILABLE AND THE PRESENTATION OF COLORS WILL BEGIN PROMPTLY AT 3:00 P.M.
SIOUX CITY’S FALLEN FIREFIGHTERS
LAWRENCE SHANLEY-1884
WILLIAM T.J. SCHERER-1885
HENRY J. BROW-1911
FRANK FULTON-1914
SEELEY LAWTON-1914
LEROY TONE 1938
CARL ANDERSON – 1945
VALOIS LINDEN-1952
STEPHEN MIRONCHIK-1952
EDWARD KUDRON-1965
KIRK WICKER-1982
MICHAEL JOHNSON-1982