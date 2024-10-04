REMAX DOWNTOWN TAILGATE PARTY SET FOR SATURDAY

A REMINDER THAT THE 3RD ANNUAL DOWNTOWN TAILGATE PARTY WILL TAKE PLACE SATURDAY AT 4TH AND JONES STREET AT THE REMAX CITY CENTER AREA.
JEFF CARLSON OF REMAX SAYS THE EVENT WILL HAVE FOOD, LIVE MUSIC, FUN AND GAMES, AND OF COURSE COLLEGE FOOTBALL GAMES ON BIG SCREEN TVS:
TAILGATE4 OC……….ONSITE. :10
TWO LOCAL CHARITIES WILL BENEFIT FROM THE TAILGATER:
TAILGATE5 OC….HOPE CENTER. :07
CARLSON SAYS THOSE CHARITIES WILL ALSO BENEFIT THROUGH A CHILDREN’S MIRACLE NETWORK BAGS TOURNAMENT THAT HAS A $50 DOLLAR ENTRY FEE PER TEAM.
THERE’S ALSO FACE PAINTING, KIDS GAMES, FIVE BOUNCE HOUSES AND THREE FOOTBALL GAMES ON THE BIG SCREENS INCLUDING IOWA VS OHIO STATE, NEBRASKA VS RUTGERS AND IOWA STATE VS BAYLOR.
THE EVENT RUNS FROM 11 A.M. UNTIL 5 P.M. SATURDAY