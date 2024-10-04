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DEER ARE ON THE MOVE WITH HARVEST TIME UNDERWAY

By
Woody Gottburg
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WITH IOWA’S CORN AND SOYBEAN HARVEST GETTING UNDERWAY EARLY THIS YEAR, THAT MEANS DEER ARE ON THE MOVE ALREADY.

DEER21 OC…VEHICLE COLLISION. :10

THAT’S IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES DEER BIOLOGIST JACE ELLIOTT, WHO SAYS THE DEER ARE LOOKING FOR BETTER COVER AS THE FIELDS BECOME BARE FOLLOWING HARVEST:

DEER22 OC……..TALL GRASS PRAIRIE. :11

ELLIOTT SAYS THERE’S ALSO ANOTHER REASON THE DEER ARE ON THE MOVE:

DEER23 OC……..MAY BE BEHIND. :10

HE SAYS DRIVERS SIMPLY WILL NEED TO WATCH OUT FOR DEER IN RURAL AND WOODED AREAS.

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