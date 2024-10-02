MANY SIOUXLAND RESIDENTS CAME THROUGH IN THEIR SUPPORT OF 100 LOCAL CHARITIES BY MAKING ONLINE DONATIONS FOR THE 7TH ANNUAL BIG GIVE TUESDAY.
THE GOAL FOR THE 24-HOUR DAY OF GIVING WAS $200,000.
AS OF 5 A.M. TODAY, THE 1221 DONORS HAD CONTRIBUTED $120,788.91.
SEVERAL OF THE NON-PROFITS HAD MATCHING DONATIONS TOTALING $42,217.
THAT HAD BROUGHT THE TOTAL TO $163,005.91.
SINCE ITS INCEPTION, THE BIG GIVE HAS RAISED OVER $930,000 FOR LOCAL NONPROFITS.
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SIOUXLANDERS COME TOGETHER FOR BIG GIVE
MANY SIOUXLAND RESIDENTS CAME THROUGH IN THEIR SUPPORT OF 100 LOCAL CHARITIES BY MAKING ONLINE DONATIONS FOR THE 7TH ANNUAL BIG GIVE TUESDAY.