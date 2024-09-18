SIOUXLAND GETS A LOOK INSIDE THE NEW LAW ENFORCEMENT CENTER

LOCAL MEDIA AND OTHERS WERE GIVEN A TOUR OF THE NEW CITY-COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER WEDNESDAY MORNING.
THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT OFFICIALLY MOVED INTO THE NEW L-E-C BACK ON SEPTEMBER 9TH.
CHIEF DEPUTY TONY WINGERT SAYS EVERYONE IS ADJUSTING TO THE NEW 122,000 SQUARE FOOT FACILITY:
LECMOVE1 OC…IS REALLY BUILDING. :20
THERE ARE NO INMATES AT THE NEW JAIL YET, BUT THE STAFF IS GETTING READY FOR WHEN THAT TRANSFER PROCESS WILL BEGIN:
LECMOVE2 OC……….THINGS TO HAPPEN. :13
THE FACILITY WILL BE ABLE TO HOLD MANY MORE INMATES THAN CAN BE HOUSED AT THE DOWNTOWN JAIL.
THAT WILL ALSO INCLUDE MORE FEDERAL INMATES, BUT WINGERT SAYS A SLOW INCREASE IN POPULATION IS PLANNED:
LECMOVE4 OC………180 BODIES. :20
WINGERT SAYS THE TECHNOLOGY IN THE BUILDING IS FAR SUPERIOR TO THE OLD DOWNTOWN JAIL:
LECMOVE3 OC……THE PUBLIC SAFE. ;22
THE NEW FACILITY IS OPENING AT A TIME WHERE THE DOWNTOWN JAIL IS CONTINUING TO DETERIORATE, AND IS IN DANGER OF HAVING PART OF THE MECHANICAL INFRASTRUCTURE FAIL:
LECMOVE5 OC…..GET OUT OF THERE. :27
NOT EVERYTHING HAS BEEN MOVED TO THE NEW L-E-C YET, SUCH AS THE KITCHEN, BECAUSE OF THE INMATES STILL HOUSED IN THE CURRENT JAIL.
JUST WHEN THE INMATES ARE MOVED FROM DOWNTOWN TO THE L-E-C IS NOT BEING REVEALED FOR SECURITY REASONS.
WHEN THEY ARE, THE JAIL STAFF WILL BE TRAINED AND READY FOR THEM.