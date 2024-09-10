GRASSLEY BLASTS FBI OVER SEX ABUSE SCANDAL HANDLING

U-S SENATOR CHUCK GRASSLEY IS RENEWING HIS CRITICISM OF THE F-B-I AFTER A NEW GOVERNMENT REPORT FINDS THE AGENCY FAILED TO MAKE PROMISED CHANGES FOLLOWING THE NATION’S LARGEST-EVER SPORTS SEX ABUSE SCANDAL.
FORMER U-S OLYMPIC GYMNASTICS DOCTOR LARRY NASSAR WAS ARRESTED IN 2016 ON ALLEGATIONS HE SEXUALLY ASSAULTED MORE THAN 260 GIRLS AND YOUNG WOMEN.
GRASSLEY SAYS THE F-B-I STILL HASN’T MADE KEY CHANGES IN HOW IT INVESTIGATES CHILD SEX ABUSE REPORTS.
CGFBI1 OC……. “REPORTING REGULATIONS” :12
GRASSLEY SAYS A RECENT AUDIT FROM THE DEPARTMENT OF JUSTICE’S OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL FINDS THE F-B-I BOTCHED THE NASSAR INVESTIGATION, AND WHILE THE F-B-I COMMITTED TO MAKING MEANINGFUL REFORMS, HASN’T IMPLEMENTED MOST OF THEM.
CGFBI2 OC… “COUPLE YEARS” :19
GRASSLEY SAYS THE AUDIT FOUND THE F-B-I HAS NOT ISSUED NEW POLICY GUIDELINES DIRECTING EMPLOYEES TO REPORT CHILD SEX ABUSE TO THE AUTHORITIES, AND HASN’T FIXED VULNERABILITIES THAT PREVENTED LAW ENFORCEMENT FROM SWIFTLY BRINGING NASSAR TO JUSTICE.
IT ALSO FOUND THE BUREAU STILL HEAVILY RELIES ON THE OUTDATED SENTINEL SYSTEM IT USED DURING THE NASSAR INVESTIGATION, AS OPPOSED TO THE UPDATED GUARDIAN SYSTEM THAT PUSHES ALERTS FOR TIMELY REVIEWS.
CGFBI3 OC……… “IN INDIANAPOLIS” :09
GRASSLEY HAS SENT A LETTER TO THE F-B-I’S DIRECTOR, DEMANDING ANSWERS ON THE BUREAU’S FAILURE TO IMPLEMENT NECESSARY CHANGES TO IMPROVE ITS PRACTICES REGARDING CHILD SEX CASES.
IN 2017, NASSAR WAS SENTENCED TO 60 YEARS IN FEDERAL PRISON, AND IN 2018, WAS SENTENCED TO SEVERAL MORE DECADES IN A MICHIGAN STATE PRISON.
RADIO IOWA