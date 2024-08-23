THE IOWA STATE PATROL HAS TAKEN OVER THE INVESTIGATION INTO A RURAL PLYMOUTH COUNTY BRIDGE COLLAPSE SOUTH OF STRUBLE THURSDAY NIGHT.
AUTHORITES WERE CALLED TO 120TH STREET FOR A BRIDGE THAT COLLAPSED AFTER A SEMI HAULING AN OVERSIZED LOAD OF HAY BALES TRIED TO CROSS.
THE SEMI DRIVER WAS NOT INJURED.
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PLYMOUTH COUNTY BRIDGES COLLAPSES
THE IOWA STATE PATROL HAS TAKEN OVER THE INVESTIGATION INTO A RURAL PLYMOUTH COUNTY BRIDGE COLLAPSE SOUTH OF STRUBLE THURSDAY NIGHT.