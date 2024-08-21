RICKE SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR KILLING ALGONA POLICEMAN

THE MAN CONVICTED OF FIRST-DEGREE MURDER IN THE KILLING OF ALGONA POLICE OFFICER KEVIN CRAM IN SEPTEMBER OF 2023 RECEIVED A SENTENCE OF LIFE IN PRISON THIS (WEDNESDAY) MORNING IN KOSSUTH COUNTY DISTRICT COURT.
FORTY-FOUR-YEAR-OLD KYLE LOU RICKE WAS FOUND GUILTY FOLLOWING A FOUR-DAY TRIAL IN DICKINSON COUNTY LAST MONTH.
ASSISTANT ATTORNEY GENERAL SCOTT BROWN PROSECUTED THE CASE AND SAID PRIOR TO THE SENTENCING THAT RICKE EARNED THE MANDATORY SENTENCE OF LIFE WITH NO PAROLE.
RICKE8 OC………KEVIN CRAM’S LIFE” :21
RICKE TOOK HIS OPPORTUNITY TO MAKE A STATEMENT BEFORE HIS SENTENCING.
RICKE9 OC…….MY HORRIBLE ACTION” :13
SEVERAL OF OFFICER CRAM’S FAMILY MEMBERS READ VICTIM IMPACT STATEMENTS BEFORE JUDGE NANCY WHITTENBURG HANDED OUT THE SENTENCE OF LIFE WITHOUT PAROLE.
RICKE WILL BE TRANSFERRED TO THE IOWA MEDICAL AND CLASSIFICATION CENTER AT OAKDALE FOR FURTHER PROCESSING BY THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS.