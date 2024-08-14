STUDENT INJURED IN DRIVE BY INCIDENT AT WIT HOUSING AREA (Update)

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A SHOOTING INCIDENT TUESDAY NIGHT AROUND 10 P.M. AT THE HOUSING AREA OF THE WESTERN IOWA TECH CAMPUS.
A CAMPUS STATEMENT SAYS IT OCCURRED IN THE PARKING LOT OF PRAIRIE PLACE SUITES IN THE HOUSING COMPLEX.
A BLACK S-U-V, WITH IOWA LICENSE PLATE NTS 320 OCCUPIED BY TWO BLACK MALES WEARING SKI MASKS DROVE NEAR A STUDENT, WHO WAS GETTING OUT OF HIS CAR IN THE PARKING LOT.
POLICE SAY ON OF THE SUSPECTS USED AN AIR SOFT GEL TYPE WEAPON AND SHOT THE STUDENT SEVERAL TIMES IN THE BACK.
POLICE SAY THE VICTIM HAD SEVERAL WLETS ON HIS BACK FROM THE GEL BALLS.
THE VEHICLE FLED THE CAMPUS AND DROVE DOWN POMEGRANATE STREET TO STONE AVENUE, EVENTUALLY TURNING INTO MORNINGSIDE ESTATES.
POLICE HAVE LOCATED THE VEHICLE BUT HAVE NOT FOUND THE SUSPECTS.