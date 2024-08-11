AUTHORITIES INVESTIGATE SW IOWA DOUBLE MURDER

THE MILLS COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVESTIGATING A SHOOTING THAT OCCURRED AT THE I-29 SPEEDWAY IN PACIFIC JUNCTION JUST BEFORE 9 P.M. SATURDAY .
AUTHORITIES SAY AN OUTDOOR CONCERT WAS ABOUT TO BEGIN WHEN THE SHOOTING OCCURRED IN THE PARKING LOT.
TWO MEN, 28-YEAR-OLD MARCUS JOHNSON AND 27-YEAR-OLD CHARLES WILLIAMS JR.,BOTH FROM OMAHA, NEBRASKA, DIED AS A RESULT OF THE SHOOTING.
THE MILLS COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS BEING ASSISTED BY THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION, IOWA STATE PATROL, OMAHA POLICE DEPARTMENT, AND SEVERAL SURROUNDING LAW ENFORCEMENT AGENCIES.
LAW ENFORCEMENT IS ASKING ANYONE WHO HAS INFORMATION ABOUT THE SHOOTING TO CONTACT THE MILLS COUNTY SHERIFF’S OFFICE AT 712.527.4871.