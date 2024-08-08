GORKA TO SPEAK AT LOCAL GOP EVENT

THE WOODBURY COUNTY REPUBLICAN PARTY IS BRINGING A NATIONALLY KNOWN SPEAKER IN TO KEYNOTE THEIR FALL FUNRRAISING EVENT.
COUNTY PARTY CHAIRMAN BOB HENDERSON SAYS THE EVENT TAKES PLACE THE EVENING OF SEPTEMBER 4TH:
GORKA1 OC……..SEBASTIAN GORKA. :13
HENDERSON SAYS GORKA HAS SERVED AS A SENIOR ADVISOR TO EVERY BRANCH OF THE U.S. MILITARY:
GORKA2 OC………….ON NEWSMAX. :11
THE TICKETED EVENT INCLUDES A DINNER CATERED BY SNEAKY’S AND A SILENT AUCTION.
IT TAKES PLACE FROM 5 P.M. UNTIL 8:30 P.M. SEPTEMBER 4TH AT COUNTRY CELEBRATIONS ON HAMILTON BOULEVARD.
Photo from Salem Media