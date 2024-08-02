IOWA’S SALES TAX FREE WEEKEND IS UNDERWAY

IOWA RETAILERS THAT SELL CLOTHING, SHOES, OR BOTH WILL LIKELY BE BUSIER THROUGH SATURDAY AS THIS IS THE STATE’S ANNUAL SALES TAX-FREE WEEKEND.
JOHN FULLER, SPOKESMAN FOR THE IOWA DEPARTMENT OF REVENUE, EXPLAINS HOW IT WORKS.
SALESTAX3 OC…….. “ON SATURDAY” :19
FULLER SAYS THERE ARE A FEW STIPULATIONS ON THE TWO-DAY OFFER.
SALESTAX4 OC…. “DOT GOV” :11
HE SAYS THE SAVINGS WILL GROW BASED ON HOW MUCH YOU SPEND.
SALESTAX5 OC…….”GOOD THING” :08
THIS TAX “HOLIDAY” IS TYPICALLY HELD THE FIRST WEEKEND IN AUGUST AND IT’S BEEN AN ANNUAL RITUAL SINCE 2000.
THE EVENT USUALLY SAVES CONSUMERS A TOTAL OF AROUND FIVE-MILLION DOLLARS OVER THE TWO DAYS.
Radio Iowa