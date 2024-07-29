HEARTBEAT LAW TAKES EFFECT IN IOWA

THE LAW BANNING MOST ABORTIONS IN IOWA TOOK EFFECT AT 8 A.M. MONDAY.
THE SO-CALLED HEARTBEAT LAW BANS ABORTION AS SOON AS CARDIAC ACTIVITY IS DETECTED, WHICH CAN BE AS EARLY AS SIX WEEKS OF PREGNANCY.
MAGGIE DEWITTE, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE PRO LIFE GROUP CALLED PULSE LIFE ADVOCATES, SAYS DURING THE YEARS OF LEGAL BATTLES OVER ABORTION, SHE WASN’T SURE IF THE LAW WOULD EVER BE ENFORCED IN IOWA.
HEARTBEAT10 OC……….FOR CELEBRATION” :13
DEWITTE SAYS SHE’LL KEEP PUSHING IOWA LAWMAKERS TO BAN ABORTION FROM THE MOMENT OF CONCEPTION.
THE DEPUTY DIRECTOR AT THE CHICAGO ABORTION ACCESS FUND, QUDSIYYAH SHARIYF, SAYS THEY’VE PARTNERED WITH THE IOWA ABORTION FUND FOR PEOPLE WITH FINANCIAL AND LOGISTICAL SUPPORT TO GET ABORTIONS IN ANTICIPATION OF IOWA’S LAW GOING INTO EFFECT.
HEARTBEAT11 OC…….”NUMBERS WILL GROW” :15
THE LAW DOES ALLOW EXCEPTIONS FOR RAPE, INCEST, MEDICAL EMERGENCIES, AND FETAL ABNORMALITIES THAT ARE INCOMPATIBLE WITH LIFE.
RADIO IOWA