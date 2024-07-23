PLYMOUTH COUNTY FAIR ROUND BARN TO FEATURE AG TECH

THE PLYMOUTH COUNTY FAIR BEGINS WEDNESDAY IN LE MARS AND THE ROUND BARN IS ALWAYS A KEY ATTRACTION THERE.
JANELLE JOHNSON OF THE LE MARS CHAMBER AG COMMITTEE SAYS THE THEME FOR THE BARN THIS YEAR IS TECHNOLOGY:
ROUND1 OC……..FAMING AND AGRICULTURE. :23
THE LATEST TECHNOLOGIES HAVE ADDED ANOTHER LAYER OF INNOVATION TO FARMING.
ROUND2 OC…..FOR AGRICULTURE. :19
THE NEWEST TECHNOLOGIES ARE USED AS DIAGNOSTIC TOOLS IN AREA FIELDS.
ROUND3 OC……..MAKE IT BETTER. :20
ON DISPLAY AT THE ROUND BARN THIS YEAR ARE A TRACTOR CAB SIMULATOR, A DRONE DISPLAY, AND A SELF-PROPELLED BALER.
ANOTHER STAPLE OF THE ROUND BARN, A MODEL FARM IMPLEMENT DISPLAY, WILL ALSO BE ON HAND.
THE CHAMBER WILL HOST AN AG COMMITTEE COFFEE TODAY PREVIEW THE DISPLAY.