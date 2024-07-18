IOWA GREAT LAKES TO END HIGH SPEED RESTRICTIONS

THE DICKINSON COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT COMMISSION WILL LIFT HIGH WATER SPEED RESTRICTIONS ON THE IOWA GREAT LAKES AREA THIS WEEKEND.
DICKINSON COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT COORDINATOR MICHAEL EHRET SAYS SOME COMMISSIONERS WANTED TO EXTEND THE FIVE-MILE-AN-HOUR RULE ANOTHER WEEK, BUT THAT WAS OVERRULED.
LAKES1 OC………..NOT POSSIBLE” :12
A REPORT FROM THE IOWA REGENTS’ LAKESIDE LAB SAYS MORE THAN 70 SHORELINES HAVE COLLAPSED DUE TO THE HIGH WATER.
TOURISM OFFICIALS IN THE REGION ESTIMATE TOURISM IS DOWN BY 40 TO 60 PERCENT. EHERT IS URGING BOATERS TO REMAIN CAUTIOUS.
LAKES2 OC……..:THAT HAD DAMAGES. :07
EHRET SAYS THE RULE WOULD BE REINSTATED IF THE AREA GET HIGH AMOUNTS OF RAIN THAT BRING THE WATER LEVELS BACK UP. THE SPEED LIMIT FOR BOATERS AND JET SKIERS WILL END SATURDAY AT 6 A-M.
Sheila Brummer