GRASSLEY HOLDS MIGRANT CHILDREN ROUNDTABLE MEETING

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY HELD A ROUNDTABLE DISCUSSION TUESDAY TO DISCUSS WHAT HE SAYS ARE GLARING FAILURES IN THE BIDEN ADMINISTRATION’S UNACCOMPANIED CHILDREN PROGRAM.
UNDER THAT EFFORT, GRASSLEY SAYS THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES IS TO TAKE CHILDREN WHO ARRIVE AT THE U-S BORDER WITHOUT THEIR PARENTS AND PLACE THEM WITH TRUSTED SPONSORS.
CGKIDS1 OC………THOSE SPONSORS” :09
THE WALL STREET JOURNAL REPORTED MONDAY THAT THE ADMINISTRATION KNOWINGLY PLACED UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN WITH HARMFUL SPONSORS IN THE U-S.
CGKIDS2 OC…..EVERYBODY’S SPINE” :14
GRASSLEY, A REPUBLICAN, HAS BEEN HIGHLY CRITICAL OF THE BIDEN ADMINISTRATION, BUT SAYS HE WON’T CALL FOR BIDEN TO END HIS BID FOR REELECTION.
CGKIDS3 OC……..”THEM AND HIM” :15
GRASSLEY, WHO IS 90 YEARS OLD — NINE YEARS OLDER THAN BIDEN, SAYS HE’S FOCUSING ON ISSUES LIKE THE ADMINISTRATION’S POLICIES FOR THE BORDER AND THE ECONOMY.
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