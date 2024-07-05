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NORTH SIOUX CITY RELEASES FLOOD ZONE INTERACTIVE MAP

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Woody Gottburg
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NORTH SIOUX CITY HAS RELEASED AN INTERACTIVE MAP ONLINE.

IT SHOWS DAMAGED HOMES ON MCCOOK LAKE AND ALSO FEATURES NOTES FROM BUILDING INSPECTORS.

MORE THAN 20 HOMES ARE LISTED AS A TOTAL LOSS.

RESIDENTS OF THE PENROSE DRIVE AREA WERE ALLOWED ACCESS JULY 5TH UNTIL 8 PM, BUT ARE WARNED THAT THERE IS NO ENTRY IN RED TAGGED HOMES AND TO BE CAUTIOUS OF LEDGES THAT MAY COLLAPSE.

ACCESS MUST GO THROUGH A TAGGING SYSTEM AND BE IDENTIFIED AS ALLOWED IN THE FLOOD ZONE, AND TEMPORARY ROAD ACCESS MUST BE UTILIZED.

A LINK TO THE INTERACTIVE MAP IS POSTED ON THE CITY’S WEBSITE, NORTH-SIOUX-CITY-DOT-SD-DOT-GOV.

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Woody Gottburg

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