NOEM ASKS GAWKERS TO STAY AWAY FROM FLOODED AREAS

ADD SOUTH DAKOTA GOVERNOR KRISTI NOEM’S VOICE TO THOSE ASKING GAWKERS TO PLEASE STAY AWAY FROM FLOODED AREAS OF SIOUXLAND:
GAWK1 OC……..WITH THE MISSOURI RIVER. :21
NOEM SAYS THE AMOUNT OF WATER IN THE BIG SIOUX RIVER HAS EXCEEDED EXPECTATIONS FOR THIS FLOOD:
GAWK2 OC……..OVER SEVEN FEET. :22
THE GOVERNOR SAYS SHE IS SAD TO REPORT HOMES HAVE BEEN DAMAGED IN THE MCCOOK LAKE AREA OF NORTH SIOUX CITY:
GAWK3 OC……..SIGNIFICANT LOSS. :11
THE SOUTH DAKOTA D-N-R HAS CLOSED MCCOOK LAKE SO REMEMBER IT NOW IS ILLEGAL TO BE ON THE LAKE.
A MANDATORY EVACUATION HAS BEEN ISSUED FOR RIVERLAND ESTATES AND EDGEWATER IN THAT AREA OF UNION COUNTY.
NOEM SPOKE AT A NEWS CONFERENCE IN DAKOTA DUNES MONDAY MORNING.