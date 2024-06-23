INTERSTATE 29 TO CLOSE AT EXIT 4 IN UNION COUNTY SUNDAY AT 6 P.M.

INTERSTATE 29 AT EXIT FOUR IN NORTH SIOUX CITY WILL BE CLOSED TO TRAFFIC AT 6 P.M. SUNDAY.
JASON WESTCOTT OF UNION COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT SAYS IT’S A FLOOD PREVENTION MEASURE:
WESTCOTT1 OC……WITH THAT PROJECT. :07
CRAIG SMITH OF THE SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS IT WILL BE A FULL CLOSURE OF I-29 WITH A DETOUR:
CSMITH1 OC………..BACK OVER TO INTERSTATE 29. :17
SMITH SAYS THE LEVY WILL BE IN PLACE AS LONG AS THE FLOOD THREAT EXITS:
CSMITH2 OC……….BACK UP AGAIN. :11
DAKOTA DUNES RESIDENTS HAVE BEEN ASKED TO VOLUNTARILY EVACUATE THEIR HOMES TO ESCAPE POSSIBLE FLOODING.
WESTCOTT SAYS HELP MAY NOT BE QUICKLY AVAILABLE FOR YOU IF YOU NEED RESCUING:
WESCOTT3 OC……..BEEN TOLD TO EVACUATE. :25
AREA DRIVERS SHOULD DIAL 5-1-1 OR CHECK 5-1-1 DOT ORG AND SOCIAL MEDIA. FOR THE LATEST ROAD CLOSURE INFORMATION AS SEVERAL TRI-STATE HIGHWAYS ARE CLOSED.