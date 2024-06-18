PILLEN SETS SPECIAL SESSION FOR UNICAMERAL (Update)

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS SET THE DATES FOR A SPECIAL SESSION OF THE UNICAMERAL.
PILLEN ANNOUNCED THAT A SPECIAL LEGISLATIVE SESSION COULD TAKE PLACE BETWEEN JULY 26TH TO AUGUST 15TH.
THE GOVERNOR IS CALLING ON LAWMAKERS TO APPROVE PROPERTY TAX CUT LEGISLATION DURING THE UPCOMING SESSION.
PILLEN SPOKE ON THE MATTER AT A TOWN HALL MEETING IN SOUTH SIOUX CITY TUESDAY MORNING.
NEBRASKA’S LEGISLATIVE FISCAL OFFICE SAYS A FIVE-DAY SESSION WOULD COST NEARLY 80-THOUSAND-DOLLARS.
SEVEN DAYS WOULD COST 130-THOUSAND-DOLLARS, AND 10-DAYS WOULD CARRY A NEARLY 175-THOUSAND-DOLLAR PRICE TAG.
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