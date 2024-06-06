ARRAIGNMENT DATE SET FOR STATEN

AN ARRAIGNMENT HEARING HAS BEEN SET FOR A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE AND OTHER CHARGES FOLLOWING A FATAL DOWNTOWN ACCIDENT LAST OCTOBER.
31-YEAR-OLD WESLEY LOUIS STATEN WILL BE ARRAIGNED ON JUNE 17TH IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
STATEN IS CHARGED WITH TWO COUNTS OF VEHICULAR HOMICIDE. OPERATING WHILE INTOXICATED AND LEAVING THE SCENE OF A FATAL ACCIDENT.
THE TWO VEHICLE CRASH LAST OCTOBER 13TH CLAIMED THE LIVES OF 51-YEAR-OLD TERRY FRISBIE OF SIOUX CITY AND 50-YEAR-OLD JUDITH JORDAN OF LE MARS AT THE 6TH AND WESLEY PARKWAY INTERSECTION.
AUTHORITIES SAY STATEN ALLEGEDLY WAS DRIVING A FORD EXPEDITION WESTBOUND ON 6TH STREET AT A HIGH RATE OF SPEED AND RAN A RED LIGHT, STRIKING A NORTHBOUND FORD FUSION OCCUPIED BY THE TWO VICTIMS.
STATEN IS BEING HELD ON $100,000 BOND.