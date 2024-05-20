KIDS MAY RIDE CITY BUSES FOR FREE THIS SUMMER

THE SCHOOL YEAR IS WINDING DOWN FOR SUMMER VACATION, AND SIOUX CITY TRANSIT IS ANNOUNCING THE 18TH ANNUAL KIDS RIDE FREE PROGRAM DURING JUNE, JULY, AND AUGUST.
THE KIDS RIDE FREE PROGRAM ALLOWS STUDENTS AGES 5 THROUGH 18 UNLIMITED RIDES ON THE CITY TRANSIT’S FIXED ROUTE SYSTEM FOR NO CHARGE.
THE DAYS AND HOURS ARE MONDAY THROUGH FRIDAY FROM 6:00 A.M. TO 6:00 P.M. AND SATURDAY FROM 7:00 A.M. TO 6:00 P.M.
A STUDENT OR A PARENT MUST SHOW THE DRIVER THEIR KIDS RIDE FREE PASS.
PARENTS CAN SIGN UP FOR A KIDS RIDE FREE PASS AT THE MARTIN LUTHER KING, JR. TRANSPORTATION CENTER DISPATCH OFFICE AT 505 NEBRASKA STREET, THE SEABOARD TRIUMPH EXPO CENTER AND THE CITY’S THREE PUBLIC LIBRARIES.