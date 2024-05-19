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ERNST CLAIMS STUDENT LOAN BAILOUT HURTS MILITARY RECRUITING

By
Woody Gottburg
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IOWA SENATOR JONI ERNST SAYS THE STUDENT LOAN BAILOUT IS HURTING THE MILITARY’S ABILITY TO RECRUIT NEW SOLDIERS.

LOANS1 OC……..STUDENT LOANS” :12

ERNST SAYS THE ANTI-AMERICAN RHETORIC ON CAMPUSES AND ONLINE HAS ALSO INFLUENCED THOSE CONSIDERING MILITARY SERVICE.

SHE MADE HER COMMENTS WHILE DISCUSSING RECRUITING WITH THE SECRETARY OF THE NAVY.

LOANS2 OC…….ADDRESS IT” :13

ERNST SAYS THE BIDEN ADMINISTRATION’S STUDENT LOAN PAYOFFS HAVEN’T HELPED.

LOANS3 OC……….UNITED STATES” :30

ERNST SAYS PART OF THE CHALLENGE OF RECRUITMENT THAT WE DON’T REWARD THOSE WHO SERVE ENOUGH OR WE GIVE THEIR BENEFITS TO OTHERS THAT DON’T DESERVE THEM.

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