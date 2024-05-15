YANKTON MAN INDICTED IN FENTANYL DEATH OF 16-YEAR-OLD FEMALE

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY AND AUTHORITIES IN CLAY AND YANKTON COUNTIES HAVE ANNOUNCED THAT AN 18-YEAR-OLD YANKTON MAN HAS BEEN INDICTED IN THE FENTANYL OVERDOSE DEATH OF A 15-YEAR-OLD FEMALE FROM RURAL CLAY COUNTY.
EVAN NELSON WAS INDICTED BY A YANKTON COUNTY GRAND JURY ON THREE FELONY COUNTS INCLUDING DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE TO A MINOR RESULTING IN DEATH, DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE TO A MINOR, AND UNAUTHORIZED POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE,
THE FIRST COUNT IS A CLASS C FELONY AND CARRIES A MAXIMUM SENTENCE OF LIFE IN PRISON AND A $50,000 FINE.
NELSON WAS ARRESTED TUESDAY AND IS BEING HELD ON A $500,000 CASH ONLY BOND.
THE 15-YEAR-OLD GIRL WAS FOUND DECEASED IN HER BEDROOM ON DECEMBER 23RD.
PROSECUTION OF THE CASE WILL BE DONE BY THE YANKTON COUNTY STATE’S ATTORNEY’S OFFICE AND THE CLAY COUNTY STATE’S ATTORNEY’S OFFICE.