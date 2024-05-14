SEMI FIRE BLOCKS HIGHWAY 20 (UPDATE)

HIGHWAY 20 EAST OF SIOUX CITY WAS CLOSED AROUND 9 A.M. THIS MORNING WHEN A SEMI TRAILER TRUCK CAUGHT FIRE AND BURNED UP.
THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICE SAYS AN EMPTY SIDE DUMP SEMI-TRACTOR-TRAILER HIT THE JERSEY BARRIER IN THE CONSTRUCTION ZONE IN THE 1700 BLOCK OF HIGHWAY 20 EAST OF SIOUX CITY, JACK KNIFED AND STARTED ON FIRE.
THE DRIVER WAS ABLE TO GET OUT OF THE VEHICLE WITHOUT INJURY AND THE BURNING TRUCK AND TRAILER BECAME FULLY ENGULFED.
THE SEMI-TRACTOR IS A TOTAL LOSS AND THE ACCIDENT CAUSED DAMAGE TO A PORTION OF THE ROADWAY.
THE DAMAGED PORTION WAS EVALUATED AND WAS EXPECTED TO BE PATCHED.
NO OTHER VEHICLES WERE INVOLVED, AND THE HIGHWAY WAS SHUT DOWN.
DETOURS WERE POSTED EAST OF MENARDS IN SIOUX CITY AND AT THE HIGHWAY 75 EXIT.
WESTBOUND TRAFFIC HEADED TO SIOUX CITY WAS DETOURED AT DELAWARE AVENUE.
THE HIGHWAY REOPENED AT 5:10 P.M. TUESDAY
ONE DETOUR OPTION SENT IN BY A LISTENER GOING WEST ON HIGHWAY 20 WAS TO TAKE CHARLES AVENUE TO CORRECTIONVILLE ROAD.
IF GOING EAST TAKE MORNINGSIDE EXIT TO 141 TO BRONSON TURN AND THEN ONCE YOU HIT BRONSON TAKE A LEFT TO DELAWARE AVE TO TAKE YOU BACK TO 20 EAST.
Photos by Michael Rosenbaum for KSCJ News