VICTIMS OF NORTH SIOUX CITY HOUSE FIRE IDENTIFIED

AUTHORITIES IN UNION COUNTY HAVE RELEASED THE NAMES OF THE THREE PEOPLE WHO DIED IN A HOUSE FIRE AND EXPLOSION IN NORTH SIOUX CITY, SOUTH DAKOTA SATURDAY MORNING.
FIRE OFFICIALS SAY THE BODIES OF 75-YEAR-OLD SHARON KAY ALLEN, 8-YEAR-OLD KEENAN ANDRE ALLEN AND ONE-YEAR-OLD EZRA JOSIAH ALLEN WERE FOUND IN THE HOME.
RESPONDING FIREFIGHTING UNITS FOUND THE RESIDENCE FULLY ENGULFED IN FLAMES WHEN THEY ARRIVED SHORTLY AFTER 7 A.M. SATURDAY.
A SOUTH DAKOTA FIRE MARSHAL DETERMINED THAT THE FIRE WAS CAUSED BY A PROPANE EXPLOSION.
NORTH SIOUX CITY RESPONDERS WERE ASSISTED BY SERGEANT BLUFF FIRE AND UNION COUNTY SHERIFF’S AND EMERGENCY MANAGEMENT PERSONNEL.