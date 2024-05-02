REYNOLDS ASKS FOR FEDERAL AID FOR RECENT STORM DAMAGE TO IOWA

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS REQUESTED AN EXPEDITED PRESIDENTIAL DISASTER DECLARATION FOR NINE IOWA COUNTIES WHERE SIGNIFICANT DAMAGE WAS SUSTAINED FROM TORNADOES LAST FRIDAY ON APRIL 26TH.
THE GOVERNOR REQUESTED FUNDING UNDER THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY’S INDIVIDUAL ASSISTANCE PROGRAM AND THE ACTIVATION OF THE U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION DISASTER LOAN PROGRAM FOR CRAWFORD, HARRISON, POTTAWATTAMIE AND SIX OTHER COUNTIES.
FUNDING UNDER FEMA’S INDIVIDUAL ASSISTANCE PROGRAM PROVIDES DISASTER-AFFECTED HOMEOWNERS, RENTERS, AND BUSINESSES ACCESS TO PROGRAMS AND SERVICES TO MAXIMIZE RECOVERY.
THAT INCLUDES ASSISTANCE WITH HOUSING, PERSONAL PROPERTY REPLACEMENT, MEDICAL EXPENSES, AND LEGAL SERVICES.
THE SBA DISASTER LOAN PROGRAM PROVIDES HOMEOWNERS, RENTERS, BUSINESSES, AND MOST NONPROFIT ORGANIZATIONS IN THE AFFECTED COUNTIES WHOSE PROPERTY WAS DAMAGED OR DESTROYED BY THIS DISASTER, THE ABILITY TO APPLY FOR LOW-INTEREST DISASTER LOANS FROM THE SBA.
THE GOVERNOR ALSO REQUESTED FUNDING TO CONDUCT HAZARD MITIGATION ACTIVITIES FOR THE ENTIRE STATE.
Photo from Governor’s Facebook page