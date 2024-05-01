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SEVEN CHARGED IN SIOUX CITY PROSTITUTION STING

By
Woody Gottburg
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SIOUX CITY POLICE ARRESTED SEVEN PEOPLE WHO WERE CHARGED IN A LOCAL PROSTITUTION STING OPERATION THAT RECENTLY TOOK PLACE.

SGT. TOM GILL SAYS THE EFFORT WAS CONDUCTED BY THE POLICE SPECIAL INVESTIGATIONS UNIT AT A LOCAL HOTEL ON TWO RECENT NIGHTS IN APRIL IN CONJUNCTION WITH CITIZENS ACADEMY EDUCATION EFFORTS:

STING1 OC…… GO DOWN. :16

SGT. GILL SAYS PROSTITUTION HAS CHANGED OVER THE YEARS, WITH MORE OF AN ONLINE PRESENCE NOW, INSTEAD OF SOMEONE STANDING ON A STREET CORNER:

STING2 OC……….MEDIA AND ONLINE. :21

GILL SAYS THE SEVEN SUSPECTS WERE CHARGED WITH AN AGGRAVATED MISDEMEANOR FOR SOLICITING PROSTITUTION:

STING3 OC……..SHORT JAIL TIME. :08

THE SEVEN SUSPECTS RANGED IN AGE FROM A 17-YEAR-OLD MALE FROM SOUTH SIOUX CITY TO A 59-YEAR-OLD MAN FROM MAQUOKETA, IOWA.

TWO MEN WHO WERE ARRESTED ARE FROM SIOUX CITY, ONE FROM DAKOTA DUNES, ONE FROM ORANGE CITY AND ONE FROM DAKOTA CITY.

 

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