REYNOLDS SIGNS “ARMED SCHOOL STAFF” MEASURE INTO LAW

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED A BILL INTO LAW THAT ALLOWS SCHOOL BOARDS CHOOSE TO HAVE TEACHERS AND OTHER STAFF VOLUNTEER TO CARRY A GUN ON SCHOOL GROUNDS.
STATE LAWMAKERS WHO WORKED ON THE BILL SAY AT LEAST 20 SCHOOL DISTRICTS HAVE BEEN PLANNING TO TAKE THAT STEP.
THE NEW LAW PROVIDES QUALIFIED IMMUNITY TO SCHOOLS, MEANING THE SCHOOL AND THE EMPLOYEE WOULD BE PROTECTED FROM CRIMINAL CHARGES AND CIVIL LAWSUITS OVER THE USE OF REASONABLE FORCE.
LEGISLATORS ALSO VOTED, IN A SEPARATE BILL, TO PROVIDE GRANTS OF UP TO 25-THOUSAND DOLLARS TO PAY FOR STAFF TO UNDERGO THE TRAINING TO OBTAIN THE PROFESSIONAL PERMIT REQUIRED.
SENATOR DAN ZUMBACH SAYS LAWMAKERS SHOULD SUPPORT SCHOOL DISTRICTS HOWEVER THEY CHOOSE TO PROTECT STUDENTS;
ARMED5 OC……FULL TOOL BOX. :08
THE GRANT PROGRAM IS INCLUDED IN A BILL THAT ALSO ALLOWS DISTRICTS TO USE DEDICATED INFRASTRUCTURE FUNDING TO INSTALL ADDITIONAL SECURITY, LIKE VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE THAT CAN DETECT FIREARMS.