ERNST SAYS U.S. AG EXPORTS ARE LAGGING

U-S SENATOR JONI ERNST SAYS IT’S TIME FOR CONGRESS TO PASS THE EXPANDING AGRICULTURAL EXPORTS ACT SHE’S CO-SPONSORING WITH AN INDEPENDENT SENATOR FROM MAINE AND A MINNESOTA SENATOR WHO’S A DEMOCRAT.
THE BILL WOULD DOUBLE FEDERAL FUNDING FOR MARKETING CAMPAIGNS THAT PROMOTE THE SALE OF U-S AGRICULTURAL PRODUCTS IN FOREIGN COUNTRIES.
ERNSTAG1 OC……….IOWA FARMERS.” :27
ERNST SAYS THE BIDEN ADMINISTRATION SHOULD DO MORE TO PROMOTE THE SALE OF U-S AGRICULTURAL GOODS.
HER COMMENTS COME AS JAPAN’S PRIME MINISTER WRAPPED UP A STATE VISIT TO THE UNITED STATES.
ERNSTAG2 OC……..FOR PORK PRODUCTS.” :09
MEXICO IS THE TOP EXPORT DESTINATION FOR IOWA PORK
Radio Iowa