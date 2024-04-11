Home Local News UNICAMERAL ENTERS FINAL DAYS OF 2024 SESSION

UNICAMERAL ENTERS FINAL DAYS OF 2024 SESSION

By
Woody Gottburg
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THERE’S JUST TWO SCHEDULED DAYS LEFT IN THIS YEAR’S NEBRASKA LEGISLATIVE SESSION, WITH SEVERAL BILLS YET TO BE VOTED ON FOR PASSAGE.

ON WEDNESDAY, A SCHOOL CHOICE BILL ADVANCED AGAIN IN THE UNICAMERAL.

THE MEASURE ALLOCATES 10-MILLION-DOLLARS TO ALLOW LOW-INCOME STUDENTS TO ATTEND PRIVATE SCHOOLS.

WEDNESDAY EVENING A BILL DESIGNED TO INCREASE TAXES ON CANDY, SOFT DRINKS, VETERINARY SERVICES, DIGITAL ADVERTISING, GAMES OF CHANCE AND THE LOTTERY ALSO ADVANCED.

THE TAX INCREASES WOULD PAVE THE WAY FOR A TWO-BILLION-DOLLAR REDUCTION IN PROPERTY TAXES.

BOTH BILLS ARE NOW IN THE ENGROSSING, OR REVIEW PHASE.
THAT IS THE 3RD AND FINAL STAGE NEEDED FOR PASSAGE.

File photo

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