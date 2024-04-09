GRASSLEY WANTS FARM BILL TO BECOME SENATE PRIORITY

U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY IS AGAIN CALLING ON DEMOCRATIC MAJORITY LEADER CHUCK SCHUMER OF NEW YORK TO MOVE FORWARD WITH A BIPARTISAN FEDERAL FARM BILL IN SHORT ORDER.
GRASSLEY SAYS SCHUMER HAS CONTINUED TO LEAVE THE FARM BILL OFF OF THE SENATE’S AGENDA:
FARMBILL4 OC……AND DINNER. :17
GRASSLEY IS URGING SCHUMER TO HOLD TRUE TO HIS COMMITMENT TO SEEK COMPROMISE WITH REPUBLICANS BY PASSING A FIVE-YEAR FARM BILL REAUTHORIZATION THIS YEAR:
FARMBILL5 OC…..2018 FARM BILL. :15
GRASSLEY SAYS THAT OLD BILL DOES NOT ACCOUNT FOR ECONOMIC CHANGES OF THE LAST SIX YEARS:
FARMBILL6 OC……..LINE OF WORK. :18
GRASSLEY IS A LIFELONG FARMER AND SENIOR MEMBER OF THE SENATE AGRICULTURE COMMITTEE.