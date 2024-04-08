ONE WEEK UNTIL FEDERAL TAX DEADLINE

FEDERAL TAX RETURNS ARE DUE ONE WEEK FROM NOW ON APRIL 15TH AND IOWANS WHO THINK THEY’RE NOT GOING TO HAVE THEIR FORMS FILLED OUT BY THEN SHOULD FILE FOR AN EXTENSION.
I-R-S SPOKESMAN CHRISTOPHER MILLER SAYS IT’S A SIMPLE PROCESS.
TAXTIME1 OC……… “A REQUEST” :12
MILLER SAYS YOU DON’T EVEN NEED TO GIVE THE AGENCY A REASON TO FILE FOR AN EXTENSION, YOU CAN JUST DO IT.
TAXTIME2 OC………15TH DEADLINE” :08
MILLER SAYS THE FIRST REQUEST YOU MAKE FOR AN EXTENSION IS AUTOMATICALLY GRANTED.
TAXTIME3 OC……..”THROUGH OCTOBER” :07
IF YOU OWE TAXES, BE SURE TO MAKE A PAYMENT BEFORE NEXT WEEK’S DEADLINE, BECAUSE MILLER REMINDS — AN EXTENSION ON FILING IS NOT AN EXTENSION ON PAYING.