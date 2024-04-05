NEW BINS IMPROVE DOWNTOWN RECYCLING

NEW RECYCLING CONTAINERS HAVE BEEN PLACED AT EIGHT DOWNTOWN LOCATIONS IN SIOUX CITY:
ARA MONTAGNE OF CITY ENVIRONMENTAL SERVICES SAYS COUNCILMAN ALEX WATTERS CAME UP WITH THE IDEA TO MAKE RECYCLING EASIER IN THE DOWNTOWN, AND GILL HAULING DONATED THE CONTAINERS:
RECYCLE2 OC……WRAPS FOR US. :18
MONTAGNE SAYS WHAT IS AND ISN’T ALLOWED IN THE BINS IS LISTED ON EACH ONE OF THEM:
RECYCLE3 OC……..28TH STREET. :15
RAGEN COTE OF DOWNTOWN PARTNERS SAYS THE CONTAINERS ARE NEEDED BECAUSE MORE PEOPLE ARE NOW RESIDING IN THE DOWNTOWN AREA:
RECYCLE4 OC……….COUPLE OF YEARS. :15
COUNCILMAN ALEX WATTERS IS HAPPY TO SEE THE IDEA COME TO FRUITION TO IMPROVE DOWNTOWN RECYCLING:
RECYCLE5 OC…….AS POSSIBLE. :14
THE EIGHT LOCATIONS ARE LISTED BELOW:
– TYSON EVENTS CENTER – CONVENTION CENTER ON JONES ST.
– 5TH ST. & WATER ST. – 5TH ST. & COURT ST.
– PEARL STREET PARK – 4TH ST. & IOWA ST.
– 3RD ST. & PIERCE ST. – STF EXPO CENTER PARKING LOT