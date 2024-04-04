NEW IDENTITY VERIFICATION SYSTEM USED FOR IOWA JOBLESS CLAIMS

IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT IS NOW USING WHAT’S CALLED THE I-D-ME (ID.ME) IDENTITY VERIFICATION SYSTEM FOR UNEMPLOYMENT CLAIMS.
I-W-D EXECUTIVE DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS IT’S A MODERN SYSTEM THAT MAKES SURE UNEMPLOYMENT BENEFITS AREN’T STOLEN.
IDCLAIM1 OC…..MAKING THE CLAIM” :09
ALL YOU HAVE TO DO IS PRESENT YOUR INFORMATION TO BE CHECKED.
IDCLAIM2 OC…….VERIFIED THAT WAY” :22
TOWNSEND SAYS ANYTIME YOU ARE DEALING WITH PAYING A BENEFIT THERE ARE GOING TO BE PEOPLE WHO TRY TO TAKE ADVANTAGE OF IT, AND THIS BOLSTERS THEIR EFFORTS TO PREVENT THAT FRAUD.
IDCLAIM3 OC…….OTHER STATES” :13
SHE SAYS THEY HAD GOOD RESULTS IN THEIR PILOT RUN OF THE PROGRAM:
IDCLAIM4 OC……TO DO IT” :13
SINCE JANUARY I-D-ME HAS ALSO ALREADY HELPED IDENTIFY AND HALT MORE THAN 12-HUNDRED FRAUDULENT ATTEMPTS TO OBTAIN BENEFITS.
THE I-D-ME IS NOW REQUIRED OF ANYONE WHO FILES AN UNEMPLOYMENT CLAIM.
RADIO IOWA/FILE PHOTO