PART OF DOWNTOWN PEARL ST WILL BE CLOSED FRIDAY

A PORTION OF PEARL STREET WILL BE CLOSED FRIDAY BETWEEN 4TH STREET AND 5TH STREET IN THE DOWNTOWN AREA OF SIOUX CITY.
THE CITY’S ENGINEERING DIVISION SAYS THIS CLOSURE WILL ALLOW A PRIVATE CONTRACTOR TO USE CRANES TO SET EQUIPMENT ON THE ADJACENT BUILDING.
A DETOUR ROUTE USING 5TH STREET, DOUGLAS STREET, AND 4TH STREET WILL BE POSTED.
THE CLOSURE WILL BEGIN FRIDAY MORNING AND IS ANTICIPATED TO BE COMPLETED LATER IN THE DAY.
MOTORISTS ARE ADVISED TO REDUCE SPEED AND OBEY ALL TRAFFIC CONTROL SIGNS WITH REGARDS TO THE CLOSURE.