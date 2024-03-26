PANEL REJECTS CHALLENGE TO TWO IOWA HOUSE GOP CANDIDATES

A STATE PANEL HAS REJECTED CHALLENGES THAT SOUGHT TO DISQUALIFY TWO CANDIDATES FOR A NORTHWEST IOWA HOUSE SEAT FROM THE JUNE PRIMARY.
KEN CARLSON, THE REPUBLICAN FROM ONAWA WHO’S CURRENTLY SERVING IN IOWA HOUSE DISTRICT 13 IS NOT SEEKING REELECTION AT THE END OF HIS FIRST TERM.
REPUBLICANS NOAH WIESELER OF SIOUX CITY AND TRAVIS SITZMANN OF LE MARS ARE RUNNING FOR THE SEAT IN THE JUNE PRIMARY.
THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE RECEIVED CHALLENGES ALLEGING NEITHER CANDIDATE WAS QUALIFIED TO RUN BECAUSE THEY DON’T LIVE IN THE DISTRICT.
STATE AUDITOR ROB SAND IS A MEMBER OF THE STATE OBJECTION PANEL, WHO CITED THE IOWA CONSITUTION, WHICH SAYS A CANDIDATE ONLY HAS TO LIVE IN THE LEGISLATIVE DISTRICT THEY INTEND TO REPRESENT FOR 60 DAYS BEFORE NOVEMBER’S GENERAL ELECTION:
OBJECTION OC……..AN UNCOMMON OBJECTION. :13
CANDIDATES FOR THE IOWA LEGISLATURE DO HAVE TO BE IOWA RESIDENTS FOR AT LEAST A YEAR BEFORE THE GENERAL ELECTION.