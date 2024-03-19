PLEA DEAL SET IN PLYMOUTH COUNTY VEHICULAR HOMICIDE CASE

A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE AND OTHER COUNTS IN A PLYMOUTH COUNTY FATAL ACCIDENT IN JUNE OF 2022 HAS AGREED TO A PLEA DEAL IN THE CASE.
32-YEAR-OLD DAVID DIAZ WILL BE SENTENCED ON MAY 13TH IN LE MARS.
HE WILL BE ARRAIGNED ON A NEW 3RD COUNT OF OPERATING WHILE INTOXICATED CAUSING SERIOUS INJURY ON APRIL 1ST, AND IS ALSO CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE AND OPERATING A VEHICLE UNDER THE INFLUENCE.
AUTHORITIES SAY DIAZ WAS DRIVING SOUTH ON HIGHWAY 75 AT 81 MILES AN HOUR WHEN HE CRASHED INTO THE REAR OF A CAR THAT HAD SLOWED TO TURN AT C-70.
THE CRASH RESULTED IN FATAL INJURIES TO A PASSENGER IN THE BACK SEAT OF THAT CAR.
45-YEAR-OLD ERMIOHNE HOSWA OF SIOUX CITY WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
THE OTHER DRIVER, 22-YEAR-OLD UZAEL ABRAHAM OF SIOUX CITY WAS ALSO INJURED.