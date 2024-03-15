FILING DEADLINE DAY FOR STATE & FEDERAL CANDIDATES FOR IOWA PRIMARY

STATE AND FEDERAL CANDIDATES WHO WANT TO BE INCLUDED ON THE JUNE PRIMARY BALLOTS FOR REPUBLICANS AND FOR DEMOCRATS FACE A 5 P.M. DEADLINE TODAY (FRIDAY) TO DELIVER THEIR NOMINATION PETITIONS TO THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE IN DES MOINES.
COUNTY CANDIDATES HAVE ANOTHER WEEK TO FILE AFTER TODAY.
HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY SAYS MOST OF THE REPUBLICANS CURRENTLY SERVING IN THE IOWA HOUSE ARE SEEKING REELECTION.
DEADLINE1 OC…..EVEN LARGER MAJORITY.” :13
REPUBLICANS HOLD 64 OF THE 100 SEATS IN THE IOWA HOUSE. HOUSE MINORITY LEADER JENNIFER KONFRST SAYS DEMOCRATS HAVE A GOOD CHANCE OF GAINING SEATS BECAUSE SHE THINKS THE G-O-P AGENDA IS LACKING.
DEADLINE2 OC……AFFORDABLE HOUSING.” :08
IN THE IOWA SENATE, REPUBLICANS HOLD A 34-SEAT SUPER MAJORITY.
SENATE G-O-P LEADER JACK WHITVER SAYS REPUBLICAN CANDIDATES HAVE BEEN RECRUITED IN FOUR SENATE DISTRICTS CURRENTLY HELD BY DEMOCRATS, BUT ARE AREAS WHERE GOVERNOR KIM REYNOLDS AND DONALD TRUMP HAVE DONE WELL IN THE PAST.
DEADLINE3 OC……….:VERY, VERY CLOSELY.” :08
SENATE DEMOCRATIC LEADER PAM JOCHUM SAYS DEMOCRATS CAN DO WELL IN THE 2024 ELECTION BECAUSE SOME IOWANS SAY REPUBLICANS ARE IGNORING IMPORTANT ISSUES.
DEADLINE4 OC………CITIES AND COUNTIES.” :09
JOCHUM SAYS SHE HAS A PLAN TO HELP DEMOCRATS MAKE PROGRESS OVER THE NEXT THREE ELECTIONS AND REGAIN A MAJORITY OF STATE SENATE SEATS IN THE 2030 ELECTION.
JOCHUM IS NOT SEEKING REELECTION HERSELF THIS YEAR AFTER SERVING IN THE LEGISLATURE SINCE 1993.
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