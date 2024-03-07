IOWA HOUSE VOTES TO RESTRICT TEEN SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

THE IOWA HOUSE HAS VOTED TO REQUIRE TEENAGERS TO HAVE A PARENT’S PERMISSION TO USE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS.
IF THE BILL BECOMES LAW, SOCIAL MEDIA COMPANIES MUST GIVE A PARENT ACCESS TO THEIR MINOR CHILD’S INSTAGRAM, SNAPCHAT OR OTHER ACCOUNTS AND THE ABILITY TO SHUT DOWN THOSE ACCOUNTS.
FEDERAL LAW CURRENTLY PROHIBITS ANYONE UNDER THE AGE OF 13 FROM HAVING THEIR OWN SOCIAL MEDIA ACCOUNT.
REPRESENTATIVE CHARLEY THOMSON OF CHARLES CITY LED HOUSE DEBATE OF THE BILL.
ONLINEACCT1 OC…….WITH MONITORING.” :11
THOMSON SAYS SOME TEENS HAVE BEEN HARASSED ON SOCIAL MEDIA AND SUBJECTED TO “SEXPLOITATION” WITHOUT THEIR PARENT’S KNOWLEDGE AND WITH DEVASTATING CONSEQUENCES.
ONLINEACCT2 OC………SUICIDE. :08
THE BILL PASSED THE HOUSE ON AN 88-TO-SIX VOTE AND GOES TO THE SENATE FOR REVIEW.
THE HOUSE APPROVED ANOTHER BILL TARGETING THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO EMBED REAL IMAGES INTO PORNOGRAPHIC CONTENT.
REPRESENTATIVE HELENA HAYES OF NEW SHARON SAYS THEY’RE COMMONLY CALLED “DEEP FAKES.”
ONLINEACCT3 OC…..THE INTENDED VICTIM.” :08
THE HOUSE UNANIMOUSLY APPROVED A SEPARATE BILL TO SPECIFICALLY CRACK DOWN ON DEEP FAKES THAT MANIPULATE THE IMAGES OF CHILDREN.