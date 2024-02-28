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WELDING ACADEMY BRINGS BLUE COLLAR TOUR TO SOUTH SIOUX

By
Woody Gottburg
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STUDENTS FROM SEVERAL AREA HIGH SCHOOLS CAME TO THE SOUTH SIOUX CITY MINIDOME WEDNESDAY TO EXPERIENCE AND LEARN ABOUT WELDING AS AS POSSIBLE CAREER CHOICE.

TYLER SASSE, THE FOUNDER AND C-E-O OF THE WESTERN WELDING ACADEMY OF WYOMING, BROUGHT THEIR 2024 BLUE COLLAR TOUR TO SOUTH SIOUX:

WELDING1 OC……ABOUT THE BLUE COLLAR TRADES. :13

MATTHEW SHELEY IS THE WELDING TEACHER AT SOUTH SIOUX CITY HIGH SCHOOL.

HE SAYS THEY HAVE MORE STUDENTS INTERESTED IN BUILDING TRADES AS A CAREER THAN THEY HAVE ROOM FOR:

WELDING2 OC…….WE CAN GET. :12

(Jesse Hernandez & Eleazar Becera)

THOSE STUDENTS INCLUDE ELEAZAR BECERA, A SOUTH SIOUX SENIOR WHO SAYS HE WILL LIKELY PURSUE A CAREER IN WELDING BASED ON THE EXPERIENCE HE’S ALREADY HAD IN SCHOOL AND ADVICE FROM HIS TEACHER:

WELDING3 OC…….AFTER HIGH SCHOOL. :27

IT’S ESTIMATED THE STUDENTS WILL BE ABLE TO EARN AROUND $100,000 A YEAR AS WELDERS ONCE THEY COMPLETE THEIR TRAINING.

 

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