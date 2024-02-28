STUB GRAY SHOOTING RANGE TO REOPEN

THE STUB GRAY SHOOTING RANGE AT LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE IS EXPECTED TO REOPEN ON FRIDAY, MARCH 1ST, AT 9:00 A.M.
USERS ARE REMINDED THAT THE RANGE WILL BE OPEN DAILY THROUGH DECEMBER 31ST, WEATHER AND SITE CONDITIONS PERMITTING, WITH THE EXCEPTION OF THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS EVE DAY, AND CHRISTMAS DAY. A DAILY OR ANNUAL USE PERMIT IS REQUIRED TO USE THE RANGE.
DAILY $10 PERMITS CAN BE PURCHASED ONSITE AND ANNUAL $50 INDIVIDUAL OR FAMILY PERMITS CAN BE PURCHASED ONLINE THROUGH THE CONSERVATION BOARD WEBSITE AT WWW.WOODBURYPARKS.ORG.
SHOOTERS ARE ALSO REQUIRED TO REGISTER AT THE CHECK-IN STATION.