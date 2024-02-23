IOWA HOUSE PASSES SCHOOL FUNDING BILL

REPUBLICANS IN THE IOWA HOUSE HAVE VOTED TO PROVIDE A THREE PERCENT BOOST IN PER PUPIL STATE FUNDING FOR PUBLIC SCHOOLS IN THE NEXT ACADEMIC YEAR.
THEY ALSO APPROVED A THREE PERCENT INCREASE IN STATE PAYMENTS INTO EDUCATION SAVINGS ACCOUNTS FOR PRIVATE SCHOOL STUDENTS WHO’LL QUALIFY FOR THE PROGRAM.
REPRESENTATIVE PHIL THOMPSON, A REPUBLICAN FROM BOONE, SAYS THE PLAN CALLS FOR THREE-POINT-EIGHT BILLION DOLLARS IN STATE SPENDING ON PUBLIC SCHOOLS IN THE NEXT SCHOOL YEAR.
SCHOOLS1 OC………SECURITY INFRASTRUCTURE.” :14
REPRESENTATIVE SHARON STECKMAN, A DEMOCRAT FROM MASON CITY, SAYS THREE PERCENT JUST ISN’T ENOUGH FOR SCHOOLS DEALING WITH INFLATION AND TRYING TO KEEP SALARIES HIGH ENOUGH TO HIRE AND RETAIN STAFF.
SCHOOLS2 OC…….:LEFT TO CUT.” :11
HOUSE REPUBLICANS PLAN TO VOTE LATER TO SET BEGINNING TEACHER SALARIES AT 50-THOUSAND DOLLARS WITHIN TWO YEARS.
THEY’RE ALSO PROPOSING A 15 DOLLAR AN HOUR MINIMUM WAGE FOR PARA-EDUCATORS.
HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY SAYS THOSE MOVES ARE PRIORITIES FOR HOUSE REPUBLICANS.
SCHOOLS3 OC………:AT THIS POINT.” :12
A SENATE COMMITTEE HAS VOTED TO INCREASE THE MANDATORY MINIMUM SALARY FOR BEGINNING TEACHERS TO JUST OVER 46-THOUSAND DOLLARS. IN JANUARY,
GOVERNOR REYNOLDS RECOMMENDED A 50-THOUSAND MINIMUM SALARY FOR FIRST-YEAR TEACHERS, AS WELL AS A 62-THOUSAND DOLLAR MINIMUM SALARY FOR THOSE WHO’VE BEEN TEACHING FOR AT LEAST 12 YEARS.
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