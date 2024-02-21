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TYSON EVENTS CENTER NAMING RIGHTS TALKS UNDERWAY

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Woody Gottburg
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THE COMPANY THAT MANAGES THE TYSON EVENTS CENTER IN SIOUX CITY SAYS NOTHING WILL BE CHANGING REGARDING THE FACILITY’S NAME ANY TIME SOON.

OVG-360 SENT KSCJ NEWS A STATEMENT SAYING “AS OF NOW, TYSON HAS FULFILLED THEIR FINANCIAL OBLIGATION OF THE CONTRACT AND THE CITY AND THE OVG-360 TEAM ARE IN VERY INITIAL CONVERSATIONS WITH THEM ABOUT MOVING FORWARD”.

TYSON FOODS ORIGINALLY COMMITTED TO PAY FOUR MILLION DOLLARS FOR THE NAMING RIGHTS TWENTY YEARS AGO, AND PAID $200,000 PER YEAR FOR THE FIRST TWENTY YEARS OF THE BUILDING’S EXISTENCE.

OVG-360’S NICK PALMIOTI TOLD THE CITY COUNCIL LAST SATURDAY THAT THE $200,000 YEARLY PAYMENTS HAD BEEN COMPLETED, AND THERE WAS NO COMMITMENT FOR THE NEXT FISCAL YEAR:

NAME1 OC…NAMING RIGHTS DEAL. :17

TYSON FOODS HAS NOT RESPONDED TO KSCJ’S INQUIRY AT THE BEGINNING OF THE WEEK IF THEY PLANNED TO RENEW THE NAMING RIGHTS AGREEMENT.

Photo from events center Facebook page

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